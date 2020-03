30 Marzo. Chiusi. Nessun nuovo caso. 5 positivi nella Rsa di Sarteano. Primo guarito

La notizia dei casi positivi riscontrati all’interno della RSA di Sarteano, ha avuto conseguenze anche per le statistiche dei singoli comuni, essendo presenti all’interno della struttura sanitaria, sia come pazienti che come dipendenti dei residenti anche nei comuni circostanti. A questi comuni i casi positivi vengono attribuiti.

Nella comunicazione giornaliera il sindaco Bettollini ha quindi annunciato che pur non essendoci nessun nuovo caso positivo nel territorio comunale, ci sono registrare 2 pazienti positivi nella RSA residenti a Chiusi e 3 dipendenti sempre residenti a Chiusi che sono stati messi in quarantena assieme alle rispettive famiglie.

La notizia positiva del giorno è stata la comunicazione del primo caso definitivo di guarigione.

Alla data odierna quindi i positivi effettivi sono 33, essendoci stati un decesso ed una guarigione.

Riguardo a Gianni Fanfano