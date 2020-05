3 Maggio. Risini “ Situazione invariata. Non ho facoltà di emettere atti estensivi rispetto ai Decreti del Presidente del Consiglio”

AGGIORNAMENTO COVID-19 DOMENICA 3 MAGGIO 2020

Buona domenica concittadini,

il quadro comunale rispetto al Covid-19 resta, anche oggi, invariato.

In queste ore in tantissimi ci state scrivendo per avere chiarimenti in merito al DPCM 26 aprile 2020 e come anticipato nel video di questa mattina cercheremo nel più breve tempo possibile di dare risposta a tutti.

Nel frattempo vi informo che ieri sono state pubblicate dal Governo le nuove FAQ (domande frequenti) aggiornate con le ultime disposizioni.

Qui potete trovare risposta a molti dei dubbi che giustamente ci ponete.

http://www.governo.it/it/faq-fasedue

La parte che ha creato più quesiti è stata quella sulle visite ai congiunti, in particolare sui legami stabili. Chiarisco che gli amici, da nota esplicativa di Palazzo Chigi, NON sono ricompresi tra i legami stabili che invece prevedono i soli fidanzati.

Concludo specificando che io, in qualità di vostro Sindaco, ho l’obbligo di rispettare le disposizioni normative del Governo e non ho facoltà di emettere Atti estensivi rispetto ai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Mi faccio portavoce delle vostre istanze sottoponendole al Governo, come è mio dovere fare, ma non posso in nessun caso “fare eccezioni ad personam” o emettere Ordinanze sulla base delle nostre esigenze comunali.

Facciamo tutti la nostra parte con la stessa determinazione e responsabilità che finora ci hanno contraddistinto.

Grazie per la vostra preziosa collaborazione,

Fausto Risini

