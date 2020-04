3 aprile. Città della Pieve. Risini “Altro caso positivo. Mascherine disponibili”

++ AGGIORNAMENTO COVID-19 E CONSEGNA MASCHERINE ++

Buon pomeriggio a tutti,

vi comunico che abbiamo un nuovo caso positivo al Covid-19 nel nostro Comune. Il soggetto in questione è un contatto diretto di un precedente contagio e dunque era già da giorni sottoposto a misura di quarantena.

Il totale aggiornato dei casi attualmente positivi, tolti gli 8 negativizzati, è quindi 12.

Come anticipato ieri, è stata donata alla cittadinanza una fornitura di mascherine dal nostro concittadino Sauro Basiliotti e da oggi sono disponibili per chiunque ne abbia bisogno o abbia difficoltà nel reperirle autonomamente.

Per riceverle basta telefonare alla Protezione Civile al 333 5030271 oppure al Comune allo 0578 291237.

Colgo l’occasione per dirvi che comprendo perfettamente quanto il bel tempo renda più difficile lo stare in casa, ma chiedo cortesemente a voi tutti di non cedere di un millimetro rispetto alle restrizioni vigenti.

Il rischio è quello di vanificare gli sforzi sin qui fatti e questo non possiamo permetterlo, quindi massima attenzione, state al sicuro, state a casa.

Fausto Risini