29 marzo. Chiusi. Bettollini “Oggi sarebbero zero casi, ma ci sono quelli nella RSA di Sarteano”

Aggiornamento COVID-19 a #Chiusi. (Domenica 29 marzo ore 16 e 30).

La notizia di oggi che ci ha fatto sobbalzare è stata quella che ci è arrivata da Sarteano, dove, l’esito dei tamponi svolti all’interno della RSA Sarteanese, ha conclamato la presenza di molti soggetti positivi al #coronavirus. Mandiamo ovviamente l’abbraccio a tutta la comunità di Sarteano, l’augurio più sincero ai nuovi contagiati e la vicinanza al collega Francesco Landi.

All’interno della medesima RSA, purtroppo, 4 persone sono risultate positive residenti anagraficamente a #Chiusi : 3 ospiti anziani della struttura e Una dipendente. (Formalmente avremmo agli atti i soli 3 casi degli ospiti, il quarto sarà protocollato domani ma abbiamo preferito già comunicarlo iscrivendolo alla giornata di oggi come è giusto che sia).

Questa domenica avremmo segnato uno #zero, ovvero nessun nuovo contagio nel nostro territorio. Forza amici, lo so che è dura, ma possiamo farcela; rimaniamo ancora concentrati nel rispetto delle regole per qualche giorno e vedrete che la situazione migliorerà decisamente. #Pazienza, #Disciplina e #Concentrazione sono le parole chiave per vincere questa sfida. Vietato mollare. Ne usciamo tutti insieme!