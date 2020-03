27 marzo. Città della Pieve. Coronavirus Risini “Nessun nuovo caso, riapriranno i vivai”

++ AGGIORNAMENTO COVID-19 E VIA LIBERA DAL GOVERNO ALLA VENDITA DI PIANTE E FIORI ++

Buon pomeriggio a tutti,

oggi fortunatamente non registriamo nuovi casi positivi al Covid-19 nel nostro Comune.

Il Presidente della Coldiretti Ettore Prandini rende nota la risposta positiva, ricevuta dal Governo, sul via libera alla vendita di fiori, piante, semi e fertilizzanti in supermercati, mercati, punti vendita e vivai.

Quindi è da considerarsi ammessa l’apertura delle attività commerciali di tali prodotti, che in ogni caso dovrà essere organizzata in modo da assicurare il puntuale e scrupoloso rispetto delle norme sanitarie in vigore.

Il Presidente Prandini, lancia inoltre un importante appello alla grande distribuzione, ai mercati e a tutti i punti vendita aperti affinchè promuovano la vendita di fiori e piante Made in Italy.

Colgo l’occasione per rilanciare questo appello estendendolo a tutte le categorie merceologiche, di servizi, ed a tutti i miei cittadini: scegliamo ed acquistiamo prodotti di qualità a Km 0.

Scegliere prodotti di prossimità significa valorizzare la nostra terra, la nostra economia e le nostre tradizioni.

Sfruttiamo questo momento di cambiamento per provare a ripartire, anche e soprattutto culturalmente, con un presupposto diverso e più consapevole rispetto al potenziale che ci circonda.

Il vostro Sindaco