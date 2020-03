27 marzo. Chiusi. Coronavirus. “Due nuovi casi e mezzo. In lutto Sarteano e Montepulciano”

E’ stata una comunicazione quella di oggi del sindaco Bettollini, più veloce e venata da preoccupazione. Intanto per la morte di due persone a causa del virus in due comuni vicini e confinanti della Valdichiana. Uno a Sarteano ed uno a Montepulciano. Poi perchè dopo qualche giorno di respiro, per il comune chiusino, sono tornati i risultati di due casi postivi. Si tratta di un minore e di una donna di 79 anni. Il minore era già tra le persone in quarantena. La donna, non era in quarantena, ma pare che abbia avuto un numero ristretto di contatti. Due casi e mezzo abbiamo detto perchè c’è poi un terzo caso di positività che è rappresentato da una persona che risiede a Chiusi, ma abita a Sarteano.

Riguardo a redazione