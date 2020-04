27 Aprile. Sarteano. Il sindaco fa il punto

Coronavirus_Aggiornaenti

(Lunedì 27 aprile ore 23.55)

Anche oggi tante tante e, con un po’ di ritardo, al termine della Giunta Comunale, faccio il punto.

📍Situazione Sarteano

Davvero belle notizie.

Con la negativizzazione di oggi salgono a 4 i casi di guarigione.

Scendono quindi a 10 i casi positivi a Sarteano, tutti legati al focolaio della casa di riposo e tutti di buon umore, anche perchè l’unica nostra concittadina ricoverata oggi è tornata a casa.

Un abbraccio forte da tutti noi!

📍Casa di Riposo

Nel pomeriggio di oggi la Usl, dopo averne verificato con attenzione con due tamponi consecutivi lo stato di salute, ha provveduto al trasporto dei 5 nostri ospiti negativi nella struttura appositamente allestita a Sinalunga e gestita dalla ASP. Il sesto ospite negativo, attualmente ricoverato a Nottola per cause non dipendenti dal Covid, una volta dimesso li raggiungerà lì.

In Casa di Riposo c’è stato un rientro da ospedale ma anche due ricoveri, uno determinato dal Covid e uno invece dovuto ad altre cause.

Sono quindi 20 gli ospiti positivi in struttura, tutti in buone condizioni, e sempre 4 i negativizzati.

Rimangono difficili le situazioni di quattro dei nostri ospiti ricoverati in pneumologia.

La prossima settimana la Usl provvederà a fare di nuovo tutti i tamponi, sia agli ospiti che agli operatori.

📍Mascherine

Come già comunicato, oggi ho dovuto far intervenire le forze dell’ordine per ricondurre una situazione di assembramento dovuto alla lunga fila che si era verificata, più del solito, in farmacia.

Mi dispiace moltissimo sia per chi ha fatto la fila senza arrivare al ritiro, sia per le tante persone che in questi giorni non hanno trovato disponibili le mascherine.

Dal 18 aprile ad oggi la farmacia, che ringrazio, ha consegnato quasi 4000 mascherine che però sono arrivate con il corriere a blocchi di 300/800 ogni giorno/due giorni e in pacchetti da 5 mascherine l’uno.

Le difficoltà nella consegna e i numeri così altalenanti non hanno consentito una migliore organizzazione del servizio né ponevano le condizioni per una efficace organizzazione di consegna porta a porta come fatto in soli 2 giorni ad inizio aprile.

Considerate anche che in quei giorni consegnammo, grazie all’aiuto della Misericordia, 10.000 mascherine. Adesso stiamo parlando della enorme quantità di 150.000 al mese!

Come avevo annunciato nei miei post di sabato 19 e di martedì 21 aprile, abbiamo tentato di capire se la distribuzione così come concepita attraverso le farmacie potesse essere sostenibile per la nostra realtà ma, dopo una settimana di monitoraggio, valutati rischi sanitari e code interminabili, abbiamo deciso di cambiare modalità.

Pertanto vi chiedo, prima di tutto, di non recarvi più in farmacia per il ritiro delle mascherine e poi qualche giorno di pazienza perchè sono già in contatto con la Regione per concertare l’invio degli scatoloni direttamente in Comune per poi poter organizzare, tramite Protezione Civile e Misericordia le consegne di tutte le mascherine dovute in modalità porta a porta.

Prima consegna prevista entro il 10 di maggio.

E, non temete, arriveranno anche quelle non pervenute in questi 10 giorni di aprile.

Vi lascio con una foto dei nostri in prima linea in Casa di riposo ai quali mando un abbraccio forte da parte di tutto il paese!

