27 Aprile. Risini “Situazione invariata e i contenuti dell’ultimo decreto”

++ AGGIORNAMENTO COVID-19 E DPCM 26 APRILE 2020 ++

Buon pomeriggio concittadini,

in merito al Covid-19 la situazione comunale resta, anche oggi, invariata.

🔵NUOVO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 APRILE 2020🔵

➡️ In vigore dal 4 maggio 2020 ed efficace fino al 17 maggio 2020.

SPOSTAMENTI CONSENTITI:

(Resta obbligatoria l’autocertificazione)

💼 Lavoro

🛒 Necessità

🩺 Salute

🚪 Visita ai congiunti purché:

• Senza assembramenti;

• Rispetto del distanziamento interpersonale;

• Utilizzo delle mascherine.

😷 È OBBLIGATORIO, sull’intero territorio nazionale, usare mascherine nei luoghi confinati aperti al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e ovunque non sia possibile garantire la distanza interpersonale.

👧🏻 NON sono soggetti all’obbligo di cui sopra i bambini al di sotto dei 6 anni e le persone con disabilità per cui non è possibile un uso continuativo della mascherina.

➡️ Ricordo che per ricevere le mascherine basta telefonare al numero comunale dedicato 0578 291237.

RESTA SALVO CHE:

🤒 I soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre devono rimanere presso il proprio domicilio e contattare telefonicamente il medico curante.

⛔ Vi è divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione per i soggetti sottoposti a misura di quarantena o risultati positivi al Covid-19.

SONO CONSENTITI:

🌳 Accesso ai parchi ed ai giardini pubblici purché:

• Senza assembramenti;

• Mantenendo la distanza interpersonale;

⚠️Il Sindaco può comunque disporne la chiusura ove non sia possibile assicurare il rispetto delle regole.

🏃🏻‍♀️ Attività sportiva (almeno 2 metri di distanziamento interpersonale) o attività motoria (almeno 1 metro di distanziamento interpersonale) purchè:

• Venga svolta individualmente o con accompagnatore per i minori e per le persone non autosufficienti.

🏆 Allenamenti degli atleti riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal CIP o dalle rispettive federazioni.

🙏🏻 Cerimonie funebri purché:

• Con esclusiva partecipazione di max 15 congiunti;

• Indossando mascherine;

• Con distanziamento interpersonale di almeno 1 metro.

SPOSTAMENTI IN ALTRE REGIONI CONSENTITI:

(Resta obbligatoria l’autocertificazione)

💼 Lavoro

‼️ Assoluta urgenza

🩺 Salute

🏡 Rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

RESTANO VIETATI:

👥 Assembramenti, eventi e feste in luoghi pubblici e privati;

⛹🏻‍♀️ L’apertura di aree attrezzate per il gioco dei bambini;

👉🏻 Cerimonie civili e religiose;

🏛️ L’apertura al pubblico di musei, degli altri istituti o luoghi della cultura.

🏋🏻‍♂️ L’attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri benessere, centri termali, centri ricreativi, centri sociali e centri culturali.

🧮 Le attività in presenza delle scuole di ogni ordine e grado fino alla fine dell’anno scolastico.

LE ATTIVITÀ AMMESSE DAL 4 MAGGIO possono svolgere le attività propedeutiche alla ripartenza a partire da oggi -27 aprile 2020- e sono:

🍝🍨☕ I servizi di RISTORAZIONE (fra cui bar, ristoranti, gelaterie, pub e pasticcerie) per cui si aggiunge all’attività di consegna a domicilio anche il servizio di ASPORTO, con l’obbligo però di rispettare la distanza interpersonale, il divieto di consumare i prodotti all’interno del locale e di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;

👐🏻ATTIVITÀ MANIFATTURIERE;

🏗️ EDILIZIA;

🧱 COMMERCIO ALL’INGROSSO FUNZIONALE ALLE COSTRUZIONI ED AL MANIFATTURIERO.

Scarica il DPCM 26 aprile 2020 qui⬇️

http://www.governo.it/…/new.gov…/files/Dpcm_img_20200426.pdf

Fausto Risini

