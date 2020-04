26 Aprile. Risini “Nessuna variazione. Le indicazioni per la riscossione delle pensioni”

+ AGGIORNAMENTO COVID-19 E RITIRO PENSIONI DI MAGGIO ++

Buon pomeriggio a tutti,

anche oggi non registriamo variazioni al quadro comunale rispetto al Covid-19.

📣Come avvenuto già lo scorso mese, l’erogazione delle pensioni sarà anticipata a partire da domani – lunedì 27 aprile – fino al 2 maggio.

👉🏻 Per chi non riesca ad evitare di ritirare la pensione in contanti, Poste Italiane ha attivato la seguente ripartizione in base alle iniziali dei cognomi ed in base ai giorni di apertura dei diversi Uffici Postali:

📌 Nel caso di Uffici Postali aperti un’unica giornata, come quello di PONTICELLI:

– Il pagamento sarà effettuato a tutte le lettere nella stessa giornata del 27 aprile (8.20 – 13.35).

📌 Nel caso di Uffici Postali aperti 2 giorni, come quello di MOIANO:

– Lunedì 27 aprile (8.20 – 13.35) i cognomi che vanno dalla A alla K;

– Mercoledì 29 aprile (8.20 – 13.35) i cognomi che vanno dalla L alla Z.

📌 Nel caso di Uffici Postali aperti 5 giorni, come quello del CENTRO STORICO:

– Lunedì 27 aprile (8.20 – 13.35) i cognomi che vanno dalla A alla B;

– Martedì 28 aprile (8.20 – 13.35) i cognomi che vanno dalla C alla D;

– Mercoledì 29 aprile (8.20 – 13.35) i cognomi che vanno dalla E alla K;

– Giovedì 30 aprile (8.20 – 13.35) i cognomi che vanno dalla L alla P;

– Sabato 2 maggio (8.20 – 12.35) i cognomi che vanno dalla Q alla Z.

✅👮🏻‍♂️ Ricordo anche che, tutti i pensionati di età pari o superiore a 75 anni, potranno richiedere, delegando il ritiro ai Carabinieri, la consegna della propria pensione a domicilio per tutta la durata dell’emergenza Covid-19.

‼️Le pensioni rimangono pagabili per 60 giorni e quindi si può andare a ritirarle anche dopo le date previste.

🏧 Chi ha bancomat o PostePay cerchi di usufruire degli sportelli automatici evitando di recarsi in Banca o alle Poste.

Buona domenica a voi e alle vostre famiglie,

Fausto Risini