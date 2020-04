26 Aprile. Chiusi. Nessun nuovo contagio e nessuna guarigione. Gli orari e le procedure per il pagamento delle pensioni

Condividiamo il post del Sindaco:

“Aggiornamento Covid-19 a #Chiusi – Pensioni –

– 26 aprile 2020 ore 17 e 15-

Anche oggi non registriamo nessun nuovo contagio. Non sono pervenuti ulteriori certificati di guarigione e pertanto il #bollettino medico della nostra Città si aggiorna come sugue:

👉 43 casi complessivamente individuati di cui :

🖤 2 decessi

💚 23 guariti

La popolazione positiva al #coronavirus è confermata quindi a #18unità.

Prudenza e attenzione sono le parole da utilizzare in questi prossimi giorni. Alcune attività, che potevano stare comunque aperte da Marzo, ripartiranno da domani mattina in piena sicurezza per gli operai e per la nostra comunità. Domani ne parleremo meglio in diretta.

Da domani è anche previsto il pagamento delle pensioni : lo scorso mese siamo stati bravissimi ma questa volta dobbiamo esserlo ancora di più; mascherine, guanti e distanziamento sociale di almeno 2 metri sono le misure richieste per tutti coloro che dovranno uscire di casa per recarsi all’ufficio postale.

#Novità importante: tutti gli uffici postali della nostra Città saranno aperti nei seguenti giorni :

#MONTALLESE : aperto Martedì 28 aprile e Mercoledì 29 aprile dalle ore 8:20 alle ore 13 e 30 di ogni giorno; il pagamento delle pensioni sarà così distribuito:

MARTEDÌ 28 : riscuoteranno la pensione i cittadini con i cognomi dalla lettera A alla lettera K;

MERCOLEDÌ 29 : riscuoteranno la pensione i cittadini con i cognomi dalla lettera L alla lettera Z;

#CHIUSICITTA’ : aperto Giovedì 30 aprile e Sabato 2 maggio dalle ore 8:20 alle ore 13 e 30 di ogni giorno; il pagamento delle pensioni sarà così distribuito:

GIOVEDÌ 30 aprile : riscuoteranno la pensione i cittadini con i cognomi dalla lettera A alla lettera K;

SABATO 2 maggio: riscuoteranno la pensione i cittadini con i cognomi dalla lettera L alla lettera Z;

#CHIUSISCALO : aperto tutti i giorni della settimana dalle ore 8:20 alle ore 13 e 30. Il pagamento delle pensioni sarà così distribuito :

I cittadini con i cognomi :

Dalla A alla B lunedì 27 aprile

Dalla C alla D martedì 28 aprile

Dalla E alla K mercoledì 29 aprile

Dalla L alla P giovedì 30 aprile

Dalla Q alla Z sabato 2 maggio

Ci siamo quasi amici, manca davvero poco ad uscire da questo tunnel, ma ricordiamoci tutti che stando a due metri l’un dall’altro non succede niente. Facciamolo. È l’unica metodo ed antidoto contro il virus.

Buona domenica a tutti.

#ForzaChiusi🌈🌈”