25 Aprile” Un ponte per la libertà” di Ilario Balestro

di Ilario Balestro

Questo monumento, presso Montebuono, Magione, dove si ricorda l’eccidio del 8 giugno del 1944. Vuole essere un semplice omaggio ai caduti della Resistenza. Credo che sia il minimo che possiamo fare per onorare i caduti in guerra per la nostra libertà.

Le ultime tre foto invece si riferiscono al cimitero polacco di Cassino, dove riposano una parte delle vittime di quelle saguinose battaglie che aprirono alle truppe alleate la via verso il Nord. e che fece tra le truppe alleate circa 120.000 vittime. Il teatro delle operazioni, che impegnò i due eserciti dal gennaio al maggio del 1944, comprendeva la città di Cassino, la valle del Liri e i rilievi che portano all’Abbazia di Montecassino, per un’area di 20 chilometri quadrati.