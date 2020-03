24 marzo. Chiusi. Bettollini “Nessun caso positivo oggi, gli altri dati”

“Nessun nuovo caso positivo” questa è la bella notizia che viene, dalla consueta chiacchierata giornaliera del sindaco Juri Bettollini, dall’ufficio della residenza comunale. Complessivamente quindi dopo il decesso dell’altro ieri, i casi positivi sono 28. &1 le persone ancora in quarantena rispetto alle 289 procedure avviate.

Nel resto della Toscana ci sono stati 9 casi positivi nuovi nella provincia di Arezzo, 13 in quella di Grosseto e 16 in quella di Siena.

