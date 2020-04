24 Aprile. Risini “Una guarigione e una riflessione sui nostri giovani”

++ AGGIORNAMENTO COVID-19 E RIFLESSIONE SUI NOSTRI GIOVANI ++

Buon pomeriggio,

oggi prendiamo atto di un nuovo concittadino ufficialmente guarito dal Covid-19.

📊 Il quadro comunale aggiornato è dunque il seguente:

🔴 2 casi positivi

🟢 2 clinicamente guariti

✅ 19 guariti

Quest’oggi vorrei condividere con voi una riflessione che riguarda i nostri giovani: bambini, preadolescenti ed adolescenti.

A mio avviso sono proprio loro, all’interno del nucleo familiare, i più colpiti a livello psicologico da questa necessaria fase di distanziamento sociale.

Loro sono quelli che nell’immediato e per primi hanno subito e senza preavviso un cambiamento improvviso nelle abitudini quotidiane, ormai quasi 2 mesi fa, con il primo provvedimento che chiudeva le scuole.

Inizialmente questa situazione poteva essere vissuta come una vacanza non programmata e per i più grandi anche con la curiosità delle lezioni on line, forse l’unica attività che ancora non era permesso loro di trasformare in digitale. Ma ora, a distanza di tempo, i nostri bambini ed i nostri ragazzi devono far fronte alle emozioni scaturite dalla nuova dimensione che continua a non rispondere adeguatamente ai loro bisogni, soprattutto a quelli legati alla socialità, a cui la tecnologia solo in parte compensa.

Ai genitori il compito arduo di accompagnarli a livello emotivo e di insegnare loro ad affrontare questo difficile momento sempre con fiducia. Li ringrazio profondamente per i numerosi sacrifici che silenziosamente e pazientemente stanno facendo per il bene di tutti noi.

Vorrei ribadire anche il mio plauso ai nostri Dirigenti Scolastici ed ai meravigliosi Insegnanti che hanno continuato e continuano a tessere con infinita tenacia il prezioso filo della didattica e della socialità con i nostri ragazzi. Gli Insegnanti di Città della Pieve, pilastri della nostra comunità, che confermano abnegazione e passione nello svolgere il loro fondamentale ruolo di educatori e formatori.

Fausto Risini