23 Aprile. Risini “Nessun caso, una guarigione ufficiale, un elenco di donatori di mascherine”

++ AGGIORNAMENTO COVID-19, GIORNATA MONDIALE DEL LIBRO📖 E DONAZIONI MASCHERINE😷++

Buon pomeriggio a tutti,

questa mattina ho ricevuto comunicazione ufficiale di un altro concittadino guarito dal Covid-19.

Il quadro comunale aggiornato è dunque il seguente:

🔴 2 casi positivi

🟢 3 clinicamente guariti

✅ 18 guariti

*GIORNATA MONDIALE DEL LIBRO E DEL DIRITTO D’AUTORE*

📖 Oggi, 23 aprile 2020, ricorre la 25esima Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d’Autore istituita dall’UNESCO per promuovere la lettura, la pubblicazione dei libri e la protezione della proprietà intellettuale attraverso il copyright.

🧐📚 Ovviamente in Italia si terranno numerose iniziative tra cui vi segnalo l’interessante maratona letteraria organizzata dalla Fondazione de Sanctis e trasmessa in diretta streaming fino alle 18.00 sul sito del Ministero dell’Istruzione.

👉🏻 All’appuntamento parteciperanno decine di autori, scrittori, attori di teatro, cinema, conduttori radio e tv, proponendo interventi di commento critico, letture ed analisi di alcuni dei passi più belli della letteratura di tutti i tempi. Una staffetta ideale rivolta non solo ad un pubblico adulto ma anche alle giovani generazioni ed alle scuole. Per accedervi clicca qui👇🏻

https://www.miur.gov.it/…/giornata-mondiale-del-libro-sul-s…

*DONAZIONI MASCHERINE*

❤️ La solidarietà nei confronti della nostra comunità da parte delle aziende del territorio prosegue incessantemente. Per questo loro importante gesto e contributo vogliamo ringraziarli di cuore a nome di tutti i pievesi.

🥰 Ringraziamo per le forniture di mascherine (in ordine alfabetico):

⛽ AREA DI SERVIZIO “FONDOVALLE” di Ponticelli

🍷 BARBANERA Srl di Cetona

🏗️ EDIL PARRETTI di Ponticelli

🛠️ GUNNELLINI CLAUDIO di Moiano

🥫🍾 LA DISPENSA -Pizzicheria- di Ponticelli

🚜 ROSSI ERMANNO di Ponticelli

😷 I cittadini che ne hanno bisogno possono richiederle al numero comunale dedicato 0578 291237.

Buon giovedì a tutti,

Fausto Risini