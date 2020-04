22 Aprile. Città della Pieve. Risini ” Situazione invariata e Giornata Mondiale della Terra”

++ AGGIORNAMENTO COVID-19 E 50esima GIORNATA MONDIALE DELLA TERRA🌍💙++

Buon mercoledì a tutti,

📊 Oggi il quadro comunale rispetto al Covid-19 resta invariato con:

🔴 2 casi positivi

🟢 4 clinicamente guariti

✅ 17 guariti

** EARTH DAY 2020: UNA MARATONA MULTIMEDIALE PER CELEBRARLA **

Oggi – 22 aprile 2020 – si celebra il cinquantesimo anniversario della Giornata Mondiale della Terra, la nostra casa.

🌍 #EarthDay è il più grande evento ambientalista in assoluto ed ogni anno mobilita ed unisce milioni di persone nella salvaguardia del Pianeta. 🤝🏻 Anche Città della Pieve e la nostra comunità.

🎯 Quest’anno il tema della Giornata è l’azione per il clima, ovvero affrontare i cambiamenti climatici che interessano in modo imminente tutti i cittadini del mondo.

🌳👩‍💻 Considerato il lockdown imposto dalla pandemia di Coronavirus era necessario trovare metodi alternativi di discussione e condivisione. Così nasce l’idea della “24 Hours for Action”, la maratona digitale che collegherà virtualmente per 24 ore il Pianeta con discussioni, call to action e video didattici.

💙 In Italia il programma è coordinato tramite Earth Day Italia ed il movimento dei Focolari, condensati nel #OnePeopleOnePlanet, nel quale parteciperanno scienziati, giornalisti e rappresentanti delle istituzioni in un’unica diretta streaming.

Qui il link per seguirla👇🏻

https://www.rai.it/…/ContentItem-6be9fce2-5bc9-45ff-87dd-a9…

Il clima sta cambiando più velocemente di quanto crediamo.

Di conseguenza, dobbiamo cambiare anche noi.

Fausto Risini