21 Aprile. Risini “Nessun caso e 5 nostri concittadini ufficialmente guariti”

++ AGGIORNAMENTO COVID-19 E SERVIZIO DI BIBLIOTECA DIGITALE “MLOL UMBRIA”🔎📚++

Buon pomeriggio a tutti,

questa mattina mi hanno comunicato che altri 5 nostri concittadini hanno concluso l’iter sanitario e sono ufficialmente guariti dal Covid-19.

📊 Il quadro comunale aggiornato è dunque il seguente:

🔴 2 casi positivi

🟢 4 clinicamente guariti

✅ 17 guariti

👉🏻 A chi ne è uscito, a chi ne uscirà presto e a chi sta ancora combattendo, mandiamo l’abbraccio ed il sostegno di tutta la nostra comunità.❤️

📚 Vorrei informarvi, inoltre, che la nostra Biblioteca Comunale Francesco Melosio, con Roberta e Nadia che ringraziamo per la loro costante propositività e professionalità, ha aderito al servizio regionale “MLOL UMBRIA”, la più grande biblioteca digitale italiana.

🆓🔎 Attraverso MLOL, Media Library On Line, in maniera del tutto gratuita, è possibile prendere in prestito e-book, consultare migliaia di giornali e riviste provenienti da tutto il mondo, ascoltare musica e audiolibri e accedere a migliaia di altre risorse digitali.

📧 Iscriversi a MLOL è semplicissimo, basta inviare una mail al seguente indirizzo:

biblioteca@cittadellapieve.org, indicando nome e cognome ed allegando copia di un documento d’identità valido.

📩 Una volta iscritti riceverete sulla vostra e-mail il nome utente e la password con cui potrete accedere al portale.

ℹ️ Per ulteriori informazioni scrivete a biblioteca@cittadellapieve.org.

Fausto Risini