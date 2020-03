Abbiamo controllato gli strumenti di comunicazione dei comuni della zona, sia in Umbria che in Toscana. A questo momento, pomeriggio di venerdì 20, in base alle informazioni che sono state date le persone positive al test del coronavirus, abbiamo questa situazione :

Aggiungiamo anche la situazione registrata nel sito della Regione Umbria alla mezzanotte del 19 marzo

Riguardo a redazione