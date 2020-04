20 Aprile. Coronavirus. Risini “Due nuovi casi legati ad una Casa di Riposo fuori regione. Un ringraziamento speciale all’Avis”

++ AGGIORNAMENTO COVID-19 E RINGRAZIAMENTI ALL’ AVIS🩸++

Buon pomeriggio a tutti,

questa mattina ho ricevuto comunicazione ufficiale di ben 5 soggetti guariti, 2 clinicamente guariti e di 2 casi positivi, pertanto questi ultimi restano invariati.

‼️ Ambedue i casi positivi di cui prendiamo atto sono legati ad una casa di riposo situata in un Comune fuori Regione ed erano già in isolamento. I loro contatti diretti sono anch’essi in quarantena e sotto il controllo delle Forze dell’Ordine.

👉🏻 Precisiamo dunque che il contagio non è avvenuto all’interno del nostro Comune, come tutti gli ultimi casi che abbiamo avuto, e ciò grazie al concreto rispetto che voi cittadini avete nei confronti delle norme vigenti e della nostra comunità.👏🏻

👩🏻‍⚕️Purtroppo chi lavora in prima fila e si occupa della salute e della cura dei più deboli è esposto al rischio di contagio e per questo a loro va il nostro più grande ringraziamento ed augurio di pronta guarigione.❤️

Riassumendo il quadro comunale è il seguente:

🔴 2 casi positivi

🟢 9 clinicamente guariti

✅ 12 guariti

🩸 Quest’oggi vorrei condividere con tutti voi anche un ringraziamento speciale all’AVIS, in particolare al Presidente Giuseppe Peciotti e al suo team, alle OSS del DAI attualmente chiuso e a tutti i donatori, che nonostante le difficoltà del momento non hanno interrotto la loro preziosa attività.

📍 Tutti i venerdì, prima di far accedere scrupolosamente un donatore alla volta, effettuano con perizia il Triage ed all’uscita di ognuno eseguono la completa sanificazione.

👨‍👩‍👧‍👦💕 Il Coronavirus non ferma la sensibilità e la generosità dell’Associazione Volontari Italiani del Sangue a cui va il caloroso plauso di tutta la comunità pievese.

Grazie di cuore,

Fausto Risini

Riguardo a Gianni Fanfano