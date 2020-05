2 Maggio. Risini ” Nessuna variazione”

++ AGGIORNAMENTO COVID-19 SABATO 2 MAGGIO 2020 ++

Buon pomeriggio,

non si registrano variazioni in relazione al Covid-19 nel nostro territorio comunale.

😷 Ricordo che da lunedì 4 maggio, in ottemperanza al DPCM 26 aprile 2020, sarà OBBLIGATORIO indossare la mascherina nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 1 metro.

👧🏻 NON sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei 6 anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina.

☎️ Per ricevere le mascherine telefona al numero comunale dedicato 0578 291237.

Fausto Risini

