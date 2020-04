2 aprile, ore 20,30. Sarteano ” Due positivi in più nella Casa di Riposo”

Aggiornamenti_coronavirus

(Giovedì 2 aprile ore 20.30)

Non ci sono né fucili né trincee ma quando rileggo il report di fine giornata, prima di pubblicarlo, mi rendo conto che siamo in guerra.

Contro un nemico terribile.

Invisibile ma presente e aggressivo.

Come in tutte le guerre ci sono situazioni e notizie tremende, che mai avrei pensato di dover gestire e comunicare.

Ma ci sono anche notizie che scaldano il cuore e che aiutano a non mollare.

Anzi. Che danno la forza a chi è in prima linea, al fronte, di combattere con sempre maggiore forza.

A tutti voi che leggete ricordo che c’è un solo modo per interrompere il contagio e il bollettino riportato qui di seguito: stare a casa/mantenere le distanze in caso di uscita.

Vi prego inoltre di condividere con i vostri cari che non accedono a fb tutte le informazioni che vi do.

📍Casa di Riposo

Salgono da 24 a 26 gli ospiti affetti da Covid-19.

6 sono i ricoverati per complicazioni respiratorie ma, fortunatamente, tutti in buone condizioni.

Da stamani è operativa una task force di usl che, coadiuvata da nostri operatori, gestisce il piano Covid-19.

Da oggi abbiamo attivato un servizio di video chiamata che permette alle famiglie di stare in contatto con i nostri ospiti e, dalle 14 alle 15.30, è attivo il numero 320 4309948 per conoscere le condizioni di salute dei propri cari.

📍A Sarteano

Sono sempre 7 le persone positive al Covid-19 in quarantena. Tutti stanno bene anche se 2 di loro sono ricoverate in ospedale, entrambe in buone condizioni

📍Bonus alimentare

Arrivate le prime adesioni alla misura da parte degli esercizi commerciali sarteanesi e anche le prime domande di bonus da parte delle famiglie.

Qui tutte le informazioni sia per gli esercizi commerciali che per chi ha necessità

https://www.comune.sarteano.si.it/…/Interventi-solidariet–…

📍Solidarietà

Oltre al contributo di 5000 euro della Monteverdi che abbiamo voluto destinare all’acquisto di ulteriori dpi per gli operatori della Casa di Riposo e alla messa a disposizione a titolo gratuito di un alloggio per gli operatori mandati dalla Usl, oggi sono stati tanti gli atti di generosità della comunità.

Chi può dona: da una bombola di gas, ad un’ora di musica in streaming, ad un brano teatrale, ad una lezione di francese, ad una consulenza psicologica, alla sanificazione di strutture, fino a tante donazioni sul Conto Corrente comunale.

Da 10 euro di privati ai 2000 dell’associazione Olimpic che ringrazio di cuore.

Riporto di nuovo qui le coordinate bancarie per chi vuole contribuire, con la certezza che le risorse andranno redistribuite seguendo queste due finalità:

– Sostegno a famiglie sarteanesi colpite dalla crisi Covid-19

– Sostegno alle imprese sarteanesi colpite da covid-19

A tal proposito è mia intenzione, nei prossimi giorni, coinvolgere tutto il Consiglio Comunale nella determinazione dei criteri di redistribuzione delle risorse donate.

Conto corrente presso Banca Monte dei Paschi di Siena – filiale di Sarteano

IBAN: IT 33 M 01030 72030 000000287975

Causale: Donazione Emergenza Covid Sarteano

Riguardo a Gianni Fanfano