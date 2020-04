2 Aprile. Città della Pieve, “Un nuovo caso positivo. 8 guariti complessivi.

++ AGGIORNAMENTO COVID-19 E RINGRAZIAMENTI A DEI CITTADINI SPECIALI ++

Buon pomeriggio a tutti,

vi comunico che abbiamo un nuovo caso positivo al Covid-19 contratto per motivi di lavoro fuori Regione. Il nostro concittadino si trova già in quarantena e non ha avuto contatti sociali nel nostro Comune. Sono felice però di informarvi che i negativizzati, quindi ufficialmente guariti, salgono oggi complessivamente ad 8.

Vorrei cogliere questa occasione, inoltre, per ringraziare fortemente dei nostri concittadini che hanno fatto un gesto bellissimo per la nostra comunità: l’Associazione commercianti Pieve Arte e Vetrine e Sauro Basiliotti.

L’Associazione Pieve Arte e Vetrine ha donato un congruo quantitativo di gel disinfettante affinchè venga distribuito gratuitamente ai cittadini e alle Associazioni che ne hanno bisogno, mentre Sauro Basiliotti ha donato una fornitura di mascherine alla cittadinanza.

Sono certo di interpretare il pensiero di tutti i Pievesi nel porgere, a queste persone speciali, i nostri più sentiti ringraziamenti per questo significativo e solidale contributo all’intera collettività. Vi comunico, per concludere, che sto predisponendo gli ultimi Atti necessari all’attivazione dei buoni spesa che a breve verranno pubblicati, con le relative informazioni e la modulistica per accedervi. Grazie a voi tutti per la preziosa collaborazione ed il forte spirito di comunità che state dimostrando in ogni piccolo gesto quotidiano, Fausto Risini

