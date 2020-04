19 Aprile. Coronavirus. Risini” Virus nessuna novità. Si alla cura dell’orto. Buoni spesa, domani primo stop”

++ AGGIORNAMENTO COVID-19, CURA DELL’ORTO, SOSPENSIONE RICHIESTE BUONI SPESA E POSTE PONTICELLI ++

Buona pomeriggio a tutti,

il quadro comunale rispetto al Covid-19 è il seguente:

🔴 2 casi positivi

🟢 12 clinicamente guariti

✅ 7 guariti

🍅🌿Come anticipato nel video di questa mattina, ora è consentita anche la cura e la manutenzione degli orti e dei terreni privati e lo spostamento per raggiungerli, anche se in Comuni diversi da quello di residenza.

✍🏻 È sufficiente certificarne la proprietà o il possesso, la produzione per autoconsumo ed indicare il percorso che si effettua per recarcisi.

⛔ Resta invece vietato spostarsi in altro Comune per la cura di giardini e orti di seconde case.

📝 Per ciò che riguarda i buoni spesa, per cui abbiamo ricevuto tantissime richieste di cittadini in difficoltà, andremo ad integrare l’importo stanziato dal Governo, di circa €48.000, con le donazioni che sono state effettuate al Fondo Comunale di Solidarietà per rispondere positivamente al maggior numero possibile di singoli cittadini o famiglie che ne hanno i requisiti.

📍 Il termine per la presentazione delle domande per i buoni spesa, fissato al 3 maggio, verrà anticipato al 20 aprile e sarà riaperto se il provvedimento verrà rifinanziato dal Governo.

💌 Concludo informandovi che da domani – lunedì 20 aprile – l’Ufficio Postale di Ponticelli verrà riaperto.

Buona domenica a tutti voi e alle vostre famiglie,

Fausto Risini