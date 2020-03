18 marzo. Riepilogo della situazione dei contagi nella zona. Città della Pieve, Chiusi, Castiglione, Magione…

Abbiamo fatto un giro negli organi di informazione dei comuni della zona, sia in Umbria che in Toscana. A questo momento, pomeriggio del mercoledì 18, in base alle informazioni che sono state date sui cittadini le persone positive al test del coronavirus, abbiamo questa situazione :

Nel considerare che l’azione di tutti i nostri comuni, tutti, in collaborazione costante con le istituzioni ed i servizi coinvolti, può essere valutata certamente in modo positivo, cogliamo l’occasione anche noi di sollecitare la massima collaborazione e responsabilità da parte dei cittadini. Siamo in una fase critica e decisiva. Molta parte dei risultati che avremo nei prossimi giorni dipenderà dai comportamenti, corretti di noi tutti

Riguardo a Gianni Fanfano