18 Aprile. Risini “Situazione invariata. A breve avremo mascherine per tutti”

++ AGGIORNAMENTO COVID-19 E MASCHERINE ++

Buon sabato pomeriggio concittadini,

il quadro comunale rispetto al Covid-19 è il seguente:

🔴 2 casi positivi

🟢 12 clinicamente guariti

✅ 7 guariti

😷 Moltissimi di voi sollecitano giustamente la consegna delle mascherine.

👉🏻 La Regione Toscana ha fornito tutti i suoi Comuni di mascherine mentre qui in Umbria questa iniziativa non è stata intrapresa, di conseguenza come Comune di Città della Pieve, a seguito dell’approvazione del Bilancio, abbiamo effettuato una variazione allo stesso proprio per stanziare i fondi necessari all’acquisto di questi presidi fondamentali per tutta la nostra cittadinanza.

👍🏻 Nel frattempo sono state distribuite, a chi ne aveva fatto richiesta, le mascherine che siamo riusciti ad ottenere o che ci erano state donate da Associazioni, Aziende e cittadini, fino ad esaurimento scorte. Le ultime ci sono state donate dalla Maier di Moiano che ringraziamo fortemente.

📍Abbiate ancora un pochino di pazienza perchè a breve le avremo per tutti e saranno mascherine lavabili e riutilizzabili, evitando così il grande consumo di usa e getta e di ritrovarci a doverle acquistare in continuazione.

Grazie a tutti per la collaborazione,

Fausto Risini