17 Aprile. Città della Pieve. Coronavirus. Risini “Situazione invariata. Ripresa del mercato settimanale per piante e generi alimentari”

++ AGGIORNAMENTO COVID-19, ORDINANZA MERCATO PER ALIMENTI E PIANTE E ORDINANZA ORTI 🍅🌿++

Buon pomeriggio concittadini,

il quadro comunale resta invariato:

🔴 2 casi positivi

🟢 12 clinicamente guariti

✅ 7 guariti

✍ Come anticipato nel video, vi comunico che ieri pomeriggio ho firmato l’Ordinanza – n. 28 del 16 aprile 2020 – per permettere lo svolgimento del nostro mercato settimanale, limitato però ai soli generi alimentari e piante.

⚠️ Nonostante le disposizioni governative permettessero lo svolgimento dei mercati ho preferito, sin da subito, vietarli nel nostro Comune per precauzione nei riguardi della situazione epidemiologica in corso e per permettere a tutti noi di avere il giusto tempo per abituarci alle nuove restrizioni normative ed alle necessarie regole igienico-sanitarie.

👉🏻 Nel merito il mercato si svolgerà da domani in forma estremamente ridotta, con la presenza di pochissimi banchi, debitamente distanti gli uni dagli altri, con il pieno rispetto di tutti gli standard sanitari che la Legge già prevede e sotto l’attento controllo della Polizia Municipale coadiuvata dalla Protezione Civile e dai Vigili del Fuoco.

🤝 Ci tengo particolarmente a sottolineare che i miei concittadini sono persone civili, educate, rispettose delle normative e delle regole igienico-sanitarie e nello stesso modo in cui fanno la fila al supermercato, alla posta, in farmacia, in tabaccheria ecc. la faranno anche per acquistare al banco alimenti o piante, posti per giunta all’aperto.

Se vi sarà qualcuno che non si mostrerà ligio alle regole verrà sanzionato e denunciato, esattamente come accaduto finora.

👩‍🌾🍅 Inoltre vorrei condividere con voi che già da qualche giorno ho sollecitato la Regione Umbria all’adozione di un provvedimento per permette ai cittadini di recarsi presso il proprio orto o uliveto, come ha ben fatto anche la Regione Toscana.

Personalmente ho già predisposto ed inviato alla Prefettura la relativa Ordinanza e se la nostra Regione non procederà, lo faremo noi come Comune di Città della Pieve.

Ritengo veramente importante questa misura perchè l’orto non è un semplice hobby ma una vera e propria risorsa, grazie al quale moltissimi autoproducono il proprio cibo e le conserve per l’inverno a venire.

Grazie per la vostra pazienza e preziosa collaborazione❤,

Fausto Risini