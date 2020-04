16 Aprile. Chiusi. “Nessun nuovo caso. Domani proveremo a ragionare della ripartenza”

Aggiornamento Covid-19 a #Chiusi

16 aprile 2020 ore 17 e 30

Come ieri, anche oggi non registriamo nessun caso di nuovi contagi nella nostra comunità.

Non sono ancora pervenuti ulteriori certificati di guarigione e pertanto il quadro clinico della nostra comunità non subisce variazioni rispetto a ieri e di seguito lo riportiamo :

👉 40 casi complessivamente individuati di cui :

🖤 2 decessi

💚 11 guariti La popolazione positiva al #coronavirus è quindi confermata in #27unità suddivisa in #17nuclei familiari diversi. Oggi non facciamo la diretta fb rinviandola a domani nella quale proveremo a fare anche un ragionamento insieme sulla situazione economica ed aprire probabili scenari in merito alla ripartenza. Non sono in grado di dirvi quando la cosiddetta fase 2 troverà completa attuazione, ma proveremo a fare ipotesi e fissare alcuni paletti su cui poggiare la ripartenza anche della nostra comunità.

Un abbraccio. A domani ❤️🌈 #ForzaChiusi

Riguardo a Gianni Fanfano