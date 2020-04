15 Aprile. Città della Pieve. Risini”Nono giorno senza casi positivi. Crescono le guarigioni”

++ AGGIORNAMENTO COVID-19 E SOSTEGNO AL COMMERCIO CON IL PROGETTO

“CITTÀ DELLA PIEVE DELIVERY”🚴🏻‍♂️🛍️ ++

Buon pomeriggio a tutti,

oggi è il 9° giorno consecutivo in cui non registriamo nuovi casi positivi al Covid-19 nel nostro Comune e viceversa crescono i concittadini guariti.

🔴 2 casi positivi

🟢 12 clinicamente guariti

✅ 7 guariti

Come tutti sapete l’emergenza Coronavirus ha comportato forti restrizioni e la sospensione di moltissime attività commerciali con conseguenti ingenti perdite.

L’Amministrazione Comunale vuole dare un contributo organizzativo fattivo al proprio tessuto commerciale, aiutandolo ad adattarsi e riorganizzarsi in base all’attuale situazione.

Con questo obiettivo nasce il progetto

“Città della Pieve Delivery”.🚴🏻‍♂️🛍️

Uno strumento di proximity promotion a disposizione degli operatori commerciali che aderiranno, che si vedranno inseriti in un database comunale, atto a favorire l’incontro tra l’economia locale ed i cittadini.

Questi ultimi potranno consultare, in uno spazio digitale unico, l’elenco di tutte le attività commerciali, suddivise per categoria merceologica, che offrono servizio di delivery (consegna a domicilio).

Il progetto è stato attivato oggi e gli esercenti che desiderano aderirvi devono compilare il modulo disponibile qui: 👇🏻

http://www.comune.cittadellapieve.pg.it/…/…/mostra_news.php…

e inviarlo tramite mail📧 all’indirizzo: comune.cittadellapieve@postacert.umbria.it

ℹ️ Per informazioni contatta l’Ufficio Commercio allo 0578 291214.

Fausto Risini