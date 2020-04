14 Aprile.Città della Pieve. Risini ” Nessun caso. Le regole per gli esercizi commerciali autorizzati”

++ AGGIORNAMENTO COVID-19 E MISURE PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI ++

Buon pomeriggio a tutti,

vi comunico che non registriamo nuovi casi positivi al Covid-19 ed il quadro comunale resta complessivamente invariato:

🔴 4 casi positivi

🟢 13 clinicamente guariti

✅ 4 guariti

Nel rispetto dell’Allegato 5 del DPCM 10 aprile 2020 ricordo a tutti gli esercizi commerciali ammessi le misure da rispettare scrupolosamente al fine di contenere l’emergenza epidemiologica:

1️⃣🙅🏻‍♀️ Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;

2️⃣🚿 Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte al giorno ed in funzione dell’orario di apertura;

3️⃣🌬️ Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d’aria;

4️⃣🧴Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani;

5️⃣😷 Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale;

6️⃣🧤 Uso dei guanti “usa e getta” nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto di alimenti e bevande;

7️⃣⛔ Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:

a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;

b) per locali fino a quaranta metri quadri può accedere una persona alla volta, oltre ad un massimo di due operatori;

c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l’accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita;

8️⃣🧐 Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.

Fausto Risini