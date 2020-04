13 Aprile. Chiusi. Bettollini “La famiglia 1 è stata appena dichiarata guarita”

Riportiamo il post del nostro Sindaco – belle notizie –

Aggiornamento Covid-19 a #Chiusi

13 aprile 2020 ore 15 : 30

Ecco la notizia che stavamo aspettando da giorni: la famiglia 1 (così la conosciamo) è stata appena dichiarata GUARITA dal #coronavirus. Babbo, mamma ed il piccolino di 5 mesi, compiuti proprio ieri -(sempre stato asintomatico)- hanno vinto la loro battaglia. Hanno sconfitto il virus💙.

Sono strafelice per loro e per la nostra comunità. Una storia lunga ed infinita ma con un bellissimo lieto fine. Per tutta la famiglia è finita anche la quarantena. Auguri dal profondo del cuore.

Evviva. 🌈🌈🌈

Nessun nuovo contagio è stato registrato ad ora ma la novità di oggi è davvero rappresentata dalla guarigione dell’intera famiglia. Voglio ringraziare di cuore il dipartimento di igiene pubblica della Asl, che con instancabile abnegazione, sono a lavoro anche oggi per portare speranza e gioia a tante famiglie. Grazie davvero a tutti i sanitari impegnati in questa battaglia.

Il bollettino ufficiale ad oggi è quindi il seguente:

👉 39 casi complessivamente individuati di cui :

🖤 2 decessi

💚 11 guariti

La popolazione quindi attiva e ancora contagiata da coronavirsu scende drasticamente a #26unità!

Viciamo Noi. È sicuro.

Domani in diretta, vi racconto tutto. Buona pasquetta a ciascuno di voi.