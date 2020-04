11 Aprile. Città della Pieve. Risini “Nessun nuovo caso e un ringraziamento ai nostri bambini”

AGGIORNAMENTO COVID-19 E RINGRAZIAMENTI AI NOSTRI BAMBINI🥳

Buon pomeriggio a tutti,

sono felice di comunicarvi che non registriamo nuovi casi positivi al Coronavirus.

🔴 4 casi positivi

🟢 13 clinicamente guariti

✅ 4 guariti

MESSAGGIO AI BAMBINI

🐣🌈

Vorrei ringraziare fortemente tutti i bambini che si sono impegnati, insieme ai loro genitori, a realizzare disegni, ghirlande e collage meravigliosi che non vedo l’ora di poter condividere con tutta la cittadinanza domani.

Vedere in quanti si sono mobilitati e quanto impegno e tempo hanno messo per donare un sorriso a tutti noi devo ammettere che mi ha emozionato non poco.

La nostra Comunità ha proprio bisogno, in questo momento difficile, di ricevere positività e fiducia nel futuro e nessuno al mondo sa donarle meglio dei nostri bambini.

Grazie veramente di cuore a tutti voi per aver risposto con tanta energia e tanta sensibilità a questa piccola e semplice iniziativa.

Un grande abbraccio (per ora virtuale)

Fausto Risini