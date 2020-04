10 Aprile. Città della Pieve. Risini “Nessun nuovo caso”

++ AGGIORNAMENTO COVID-19 E VIDEO MESSAGGIO DEL BORGO DENTRO💛🖤 ++

Buon pomeriggio a tutti,

vi comunico che non registriamo nuovi casi positivi al Covid-19.

Quindi riassumendo abbiamo:

🔴 4 casi positivi

🟢 14 clinicamente guariti

✅ 3 guariti

Oggi, in occasione del Venerdì Santo, condividiamo con voi il video che abbiamo ricevuto dal Terziere Borgo Dentro, un messaggio di grande speranza rivolto a tutta la nostra comunità.

Per questa Pasqua non potremo godere della rinomata bellezza dei Quadri Viventi che, come da tradizione, il Terziere allestisce ogni anno nei suggestivi sotterranei di Palazzo Orca.

Ringraziamo profondamente il Borgo ed i suoi contradaioli che con questo emozionante contributo ci hanno fatto sentire ancora più uniti.

Presto torneremo ad abbracciarci,

Fausto Risini