10 Aprile. Chiusi. Bettollini “Nessun nuovo caso. Distribuite a tutti le mascherine”

Nell’aggiornamento quotidiano del sindaco di Chiusi, Bettollini, è stato comunicato che anche oggi non si registrano nuovi casi.

Situazione positiva anche in tutta la provincia di Arezzo e di Grosseto dove non si sono segnalati nuovi casi. In quella di Siena 4 casi.

Ad oggi quindi nel comune di Chiusi complessivamente sono stati registrati 38 casi positivi, con un decesso e 5 guariti. Restano ancora 32 casi positivi, ma per molti si è in attesa dei tamponi che dovrebbero sancire la guarigione.

