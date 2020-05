1 Maggio. Risini ” Un altro concittadino ufficialmente guarito”

++ AGGIORNAMENTO COVID-19 VENERDÌ 1 MAGGIO 2020 ++

Buon pomeriggio,

questa mattina ho ricevuto comunicazione di un altro concittadino ufficialmente guarito dal Coronavirus.

È una bella notizia che indubbiamente continua ad alimentare in tutti noi grande fiducia ma che, allo stesso tempo, non deve assolutamente permetterci di abbassare la guardia. Se siamo riusciti a contenere e contrastare i contagi, non mi stancherò mai di dirlo, è grazie al rispetto delle normative e delle regole igienico-sanitarie.

Nei prossimi giorni inizieremo a dirigerci verso i primi allentamenti normativi ed è proprio ora che dobbiamo essere più incisivi e scrupolosi nell’evitare situazioni a rischio, perchè in caso di nuovi contagi saremo costretti inesorabilmente a fare un passo indietro.

Come ho fatto finora e continuerò a fare, ripongo in voi tutta la mia fiducia, con la consapevolezza che nella nostra comunità siamo abituati a prenderci cura l’uno dell’altro, da sempre.

Il vostro Sindaco