1 Aprile. Città della Pieve. Nessun caso. Creato il Fondo Comunale di Solidarietà

++ AGGIORNAMENTO COVID-19 E FONDO COMUNALE DI SOLIDARIETÀ❤️ ++

Carissimi concittadini,

il trend positivo fortunatamente prosegue ed anche oggi non registriamo nuovi casi positivi al Coronavirus.

In questo momento di grande difficoltà per tutti, in cui alla grave emergenza sanitaria si aggiunge anche quella economica e sociale, ci sono singoli cittadini e famiglie che nella nostra comunità hanno bisogno immediatamente di noi e del nostro aiuto.

Non parlo delle persone che già godono del supporto dei nostri servizi sociali, ma di tutti i nostri concittadini che in questo momento si riscoprono economicamente più fragili, chi ha perso il lavoro, artigiani, piccoli commercianti e le nostre partite iva, per aiutarli a fronteggiare in maniera rapida e senza eccessiva burocrazia le prime conseguenze del “congelamento” del sistema economico cittadino.

Il Fondo Comunale di Solidarietà che abbiamo creato, nell’immediato ha una prima dotazione finanziaria dai fondi in bilancio per le politiche sociali, ma chiunque volesse contribuire può effettuare la propria donazione al seguente IBAN: IT21N0103038380000000596855 presso il Monte dei Paschi di Siena – Città della Pieve, con la seguente motivazione: Emergenza Covid-19, indicando nel Bonifico una delle seguenti causali:

1. Sostegno alle Associazioni di Volontariato;

2. Sostegno ai bisogni dei cittadini indigenti o in difficoltà.

L’Amministrazione pubblicherà settimanalmente, nel totale rispetto dell’anonimato, il report delle donazioni e delle loro relative destinazioni.

Tali aiuti del Comune ai propri cittadini, vogliono essere un primo concreto intervento che andrebbe a sommarsi o sostituirsi, in base alle circostanze, alle sovvenzioni già previste dal Governo e a quelle che eventuali nuovi Decreti potrebbero stanziare.

Aiutatemi ad alimentare questo circuito solidale affinchè nessuno di noi resti mai indietro o si trovi ad affrontare le difficoltà da solo. #doniAMO ❤️

Fausto Risini

Riguardo a Gianni Fanfano